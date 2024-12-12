В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС

В Абхазии возобновили работу Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) после аварийного отключения.

Уровень воды в водохранилище увеличился, станция начала работать, сообщили РИА Новости в компании "Черноморэнерго"..

В настоящий момент мощностей ГЭС хватает, чтобы обеспечивать страну электричеством по 2 часа 48 минут в сутки. В ночно время Абхазия получает энергию из России. Переток оплачен до 13 декабря, передает "Интерфакс".

Работа ГЭС была остановлена после критического падения уровня воды в водохранилище. По всей Абхазии пропало электричество.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба не исключил возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.