Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась в два раза

Выросла площадь пожара на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле. По данным пресс-службы МЧС России, огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров.

МЧС наращивает силы и средства группировки. С огнем борются 80 человек и 23 единицы техники. Задействовано два пожарных поезда.

Спасатели предупреждают о сохраняющейся угрозе распространения пламени. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ, приводит комментарий ведомства РИА Новости.