Песков подтвердил отказ Киева от обмена пленными

Москва сразу отреагировала на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными с Украиной. Федеральной службой безопасности России был подготовлен список, который она в тот же день передала венгерскому посольству, сообщил пресс-секретарь президента России. Однако, по словам Дмитрия Пескова, Киев это предложение отверг.

С инициативой крупного обмена пленными между Россией и Украиной накануне Рождества выступил премьер-министр Венгрии во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Также предлагалось заключить рождественское перемирие.

Орбан, в свою очередь, написал в соцсети: в конце председательства в ЕС Венгрия предприняла новые действия во имя мира. Грустно, что Зеленский отверг и исключил это. По словам венгерского премьера, он сделал все, что мог, передает ТАСС.