Собянин: Москва — лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Москва - лидер среди регионов по объёму несырьевого неэнергетического экспорта. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, по последним данным, на столицу приходится 17 процентов от общероссийского показателя. При этом большую часть составляет промышленная продукция: контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура и другие.

Высоким спросом пользуются также кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и прочие товары агропромышленного сектора. Основные партнёры Москвы - Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай и ряд других дружественных стран. Столичных экспортёров поддерживает центр "Моспром". Он помогает выходить на внешние рынки и расширять географию поставок.