Собянин: Новый ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутово

Новый ледовый комплекс "Монтреал" открылся, на Остафьевской улице в районе Южное Бутово. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.

Две ледовые арены, бросковая зона и несколько тренировочных залов. Работают сервисы заточки коньков. Комплекс открыт для всех желающих. И рассчитан на 180 человек. Здесь также могут тренироваться любительские хоккейные команды, и учащиеся детских спортшкол.

"Монтреал" стал частью крупного спорткластера. В который входит комплекс "Спорт Станция" с теннисными и сквош-кортами. Залами для бокса. А также строящийся комплекс "Максимум". С бассейнами, ледовым полем и залом общефизической подготовки. Его планируют закончить будущей весной.