Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил властям США, как остановить конфликт на Украине. Вашингтон может помочь добиться урегулирования, поскольку именно США и Европа "кормят богов войны", накачивая Украину оружием.

Если администрация избранного президента США Дональда Трампа реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться, заявил Медведев журналистам. Зампред Совбеза пояснил: киевский режим существует, поскольку он получает военную и финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран, передает ТАСС.

Если Америка примет решение заниматься урегулированием кризиса - а не кормить "богов войны" - она сможет это сделать, заключил Медведев. В то же время он признал: пока неизвестно, что конкретно будет делать новая администрация.