В МАГАТЭ отказались "показывать пальцем" на виновных в атаке возле ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не прекратит свою работу после инцидента с ударом по автомобилю организации во время ротации на Запорожской АЭС.

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. В конвое были три украинских машины, но именно авто агентства стало целью, подчеркнул Гросси. Он подчеркнул, что не будет "показывать пальцем" на виновных в инциденте, передает ТАСС.

Атака дрона по автомобилю МАГАТЭ произошла 10 декабря. Сотрудники агентства ехали на Запорожскую АЭС, никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения.

Гроссии осудил атаку на сотрудников МАГАТЭ, обеспечивающих ядерную безопасность и охрану ЗАЭС.

Позднее в Минобороны России заявили, что российские военные "обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.