ВДНХ приглашает на большой праздник в рамках проекта "Зима в Москве"

Через три дня на ВДНХ отметят Всемирный день катания на коньках. С 12 часов дня до восьми вечера посетителей ждут конкурсы, викторины, мастер-классы и встречи с легендарными спортсменами.

В рамках праздничных мероприятий мастер-класс по конькобежному спорту проведет чемпион мира Дмитрий Лобков. Кроме того, все желающие смогут получить автографы известных спортсменов, принять участие в забегах на льду и розыгрышах ценных призов. Праздник завершится выступлением музыкальной группы.

К слову, территорию ВДНХ украсили в рамках проекта "Зима в Москве". Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах. Здесь же представлены информационно-декоративные стенды и другая яркая атрибутика праздника. Так, перед аркой главного входа разместили гигантский шар, а на Центральной аллее установили семь сияющих ворот высотой семь метров.освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы.