ВС России захватили позиции ВСУ вблизи Покровска и продолжают натиск. Город представляет собой основу украинской обороны в подконтрольной Киеву части ДНР. Его падение станет для Украины крупнейшим поражением за последние месяцы, сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу представитель ВСУ, российские войска атаковали украинские укрепления на покровском направлении к западу от села Возрождение и к югу от Новотроицкого. В результате продолжительных боев две позиции ВСУ были уничтожены, а одна потеряна.

Отмечается, что после рывка в среду российские войска находятся всего в трех километрах от окраин Покровска (Красноармейск) на востоке Украины. Бои продолжаются на окраине села Шевченково в Харьковской области на восточном фронте. Украинские военные блогеры признали, что село пало под натиском ВС России. Однако эта информация пока не подтверждена официально.