Кристине Асмус сделали операцию

Недавно Кристина Асмус сообщила о том, что снова травмировала ногу. Причем это уже стало своего рода неприятной традицией, так как каждый год у нее возникают проблемы с конечностью. Однако на сей раз ситуация зашла довольно далеко - ей пришлось делать операцию, которая продлилась четыре часа. О том, что случилось, актриса рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала... Еще и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита", - сообщила Кристина.

По словам актрисы, когда перестали действовать анестезия и наркоз, ей стало очень плохо. "Ну, это адище просто!! Пожалуйста, не рвите и не ломайте себе ничего, это больно", - обратилась к подписчикам Асмус.

Далее артистку ждут несколько недель восстановления. Ей придется передвигаться на костылях.

Интересно, что на протяжении всего этого времени Кристину поддерживает новый возлюбленный, продюсер Илья Бурец. На это недвусмысленно намекнула сама актриса.