Трамп выступил против ударов Украины вглубь России американским оружием

В ноябре республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в Америке, обогнав демократку Камалу Харрис. 20 января 2025 года состоится инаугурация. Однако удже сейчас избранный президент сообщил, что намерен в первый день своего нового срока подписать более 25 указов и распоряжений.

Сегодня, 12 декабря, журнал Time назвал именно Дональда Трампа "Человеком года" (что было предсказуемо). Кроме того, новый лидер США дал интервью, в котором выступил против ударов Украины вглубь России американским дальнобойным оружием.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?... Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", - высказался Трамп.

Однако и бросать Украину на произвол судьбы избранный американский президент не намерен. Он дал понять, что с пользой для США завершит конфликт двух стран.

"Я хочу заключить сделку, единственный способ это сделать - не бросать", - объявил предприимчивый республиканец.

Кстати, это уже не первый раз, когда Дональд Трамп получает звание "Человека года" от журнала Time. Первый раз это было в 2016 году, после победы политика на первых президентских выборах. На обложке политик был подписан как "Президент Разъединенных штатов Америки".