Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил накануне Рождества объявить о прекращении огня и провести обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Но Киев эту инициативу отверг.

Режим Зеленского надеется на продолжение конфликта при поддержке западных кураторов. Ну или хотя бы на отправку европейских военных на Украину. Этот вопрос президенты Польши и Франции обсуждают в Варшаве.

Репортаж Евгении Проскурновой.