Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Кроме двух арен, где тренируются хоккеисты, в ледовом комплексе "Монтреал" в столичном районе Южное Бутово есть залы хореографии и ОФП, зоны отдыха, тренажеры, заточка коньков, раздевалки, кафе и магазин спорттоваров.

"Комплекс открыт для всех желающих, одновременно в нем смогут заниматься 180 человек. Кроме того, здесь тренируются любительские хоккейные команды и учащиеся детских спортшкол. "Монтреал" стал частью крупного спортивного кластера, в который входит комплекс "Спорт Станция" с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии", - сообщил в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Возможности "СпортСтанции" - это еще один корпус спортивного кластера - уже оценили и взрослые, и дети. Юлия приводит дочь на занятия три раза в неделю.

"Здесь рядом школа, мы после школы сюда приезжаем. Можно здесь поесть, можно с собой что-то принести, здесь разогреют. Спокойно можно учебники достать, нет шума никакого, очень много детей так поступают", - отмечает она.

В хореографическом зале сейчас занимаются гимнастикой. Через большое панорамное окно видно, что происходит на теннисных кортах. Их здесь четыре. Играть одновременно могут и взрослые, и подростки, и самые маленькие. По соседству спорт для тех, кто предпочитает упражняться с ракеткой в уединении - сквош. А дальше - футбольные поля. Здесь тренируются дети из разных футбольных школ и несколько любительских команд для взрослых. Посещать спорткомплекс могут все желающие, пропускная способность - 260 человек. Его, как и соседний, построили по программе привлечения частных инвестиций.



"В эту программу включено уже 153 земельных участка. В настоящий момент реализовано уже 39 спортивных объектов во всех районах города Москвы, в процессе реализации находятся 19 объектов, еще порядка 40 находятся на этапе проектирования. До 2030 года задача включить в программу 300 объектов", - уточнил Александр Самойленко, руководитель ГБУ "Мосспортобъект".

Третий спорткомплекс - его уже назвали "Максимум" - в составе кластера в Южном Бутове еще строят. Закончить планируют следующей весной.

За 13 лет работы госпрограммы "Спорт Москвы" построено 214 объектов. Из них за счет бюджета столицы – 89. 125 - на частные средства.