Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение ПДД

В четверг Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения должны вступить в силу уже 1 января 2025 года.

В соответствии с документом, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час наказание составит 750 рублей вместо 500. От 40 до 60 - полторы тысячи вместо одной тысячи рублей. От 60 до 80 километров в час - две с половиной тысячи вместо двух. А больше 80 - семь с половиной тысяч вместо пяти.

Штраф за проезд на красный свет вырастет с тысячи рублей до полутора тысяч, а за повторное нарушение - с 5 тысяч до 7. За движение по встречной полосе придется заплатить 7 с половиной тысяч рублей. Сейчас - 5.

Штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО - 5 тысяч рублей вместо 3.

Выезд на полосу для маршрутных транспортных средств обойдётся в 2250 рублей вместо полутора тысяч. Штраф за аналогичное нарушение в Москве или Санкт-Петербурге - 4 с половиной тысячи рублей. Сейчас - 3 тысячи.

Скидка за оперативную оплату составит 25% вместо прежних 50%, а вот действие льготного периода увеличилось с 20 до 30 дней.