В День Конституции Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам. Церемония прошла в Екатерининском зале.
Впервые в истории страны "Золотой звезды" Героя удостоен журналист - военкор Евгений Поддубный, который делает репортажи из горячих точек. С первых минут вторжения ВСУ он находился и в Курской области, где был тяжело ранен.
Звания "Герой труда" удостоены композитор Александра Пахмутова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутат Владимир Ресин, который долгие годы посвятил стройкомплексу Москвы.
Среди награжденных - лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, артист балета и педагог Николай Цискаридзе, композитор Игорь Крутой и руководители оборонных предприятий и вузов.
"Воспитание настоящих профессионалов - дело крайне трудное и кропотливое. И речь не только о приобретении современных знаний. Важно вырастить достойных граждан, сформировать их нравственные ориентиры, привить чувство долга и ответственности за страну. Огромную роль здесь играет система образования. Поздравляю с государственными наградами представителей наших вузов и университетов. Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале – педагоги, воспитавшие Героев России: бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции", - отметил президент.