В День Конституции Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам. Церемония прошла в Екатерининском зале.

Впервые в истории страны "Золотой звезды" Героя удостоен журналист - военкор Евгений Поддубный, который делает репортажи из горячих точек. С первых минут вторжения ВСУ он находился и в Курской области, где был тяжело ранен.

Звания "Герой труда" удостоены композитор Александра Пахмутова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутат Владимир Ресин, который долгие годы посвятил стройкомплексу Москвы.

Среди награжденных - лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, артист балета и педагог Николай Цискаридзе, композитор Игорь Крутой и руководители оборонных предприятий и вузов.