Путин вручил военкору Евгению Поддубному медаль Героя России

Сегодня, 12 декабря, в Кремле президент Владимир Путин вручил медаль Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Российский лидер отметил прим этом, что подобное звание присвоено впервые в истории отечественной журналистики. Звание Героя России присвоено журналисту "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга", передает ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин вручил золотую звезду Героя труда композитору Александре Пахмутовой.

Отметим, что Евгений Поддубный не раз бывал в эпицентре горячих точек и с честью выполняет свой долг в зоне СВО. 7 августа машину, в которой ехал военный корреспондент, атаковал украинский дрон. Журналиста быстро доставили в реанимацию курской больницы, а затем перевезли в Москву. Военкор получил многочисленные травмы и ожоги. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.