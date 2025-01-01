Букмекеры оценили шансы Юры Борисова на "Золотой глобус"

5 января 2025 года состоится одно из самых престижных награждений в сфере кино - "Золотой глобус". Бороться за награду будет и российский актер Юрий Борисов. Он попал в в шорт-лист номинации "Лучший актер второго плана" за свою игру в фильме "Анора".

Примечательно, что российский актер впервые номинирован на столь высокую награду, ранее были только режиссеры — Сергей Бондарчук и Андрей Звягинцев. Специалисты говорят, что с большой долей вероятности Борисов "залетит" в топ-лист "Оскара" в этой же номинации, а значит в скором времени получит свой коэффициент на награду.

Букмекеры называют россиянина четвертым фаворитом после Эдварда Нортона, Дензела Вашингтона, Кирана Калкина, Джереми Стронга и Гая Пирса, но при этом котируется вероятнее самого Эдварда Нортона, сообщает телеграм-канал "Че поставить".