Историк моды Александр Васильев: "Вербицкую довольно нетактично уволили"

Когда-то Лариса Вербицкая считалась одной из самых известных и востребованных ведущих. Ее интеллигентность и неподражаемый тембр голоса обожали миллионы зрителей. Однако в какой-то момент ведущая пропала со всех радаров.

В свежем интервью историк моды Александр Васильев вспомнил о том, как, по его мнению, некрасиво поступили с Ларисой Вербицкой.

Уже мало кто помнит, но она одно время была ведущей шоу "Модный приговор" вместе с Васильевым и Эвелиной Хромченко. Однако продюсерам показалось, что вместо Вербицкой должна быть более пробивной. Васильев рассказал:

"Бабкина пришла на место Вербицкой, потому что продюсеры хотели кого-то с напором, а Вербицкая была слишком красива и интеллигентна..."

Однако затем телеведущую совсем убрали с канала. Несмотря на то, что сама телеведущая впоследствии комментировала свое увольнение обычным истечением контракта, у Александра Васильева другая версия.

"Ларису довольно нетактично уволили с Первого канала... Ее не предупредили даже. Она еще вела "Доброе утро", а в один прекрасный день ее прекратили вызывать..." - сообщил историк моды YouTube-каналу Afisha MD.