Рютте призвал НАТО вложиться в оборону вместо пенсий и соцвыплат

Генсек НАТО Марк Рютте впервые призвал направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Европе, дав понять, что военные расходы Североатлантического альянса должны превысить 3% ВВП. Он объяснил это тем, что страны альянса "смогли победить в холодной войне, когда тратили значительно больше 3%" на оборону, передает ТАСС.

Также Рютте высказал мнение, что Россия восстанавливает свои силы "гораздо быстрее, чем ожидала НАТО". При этом он признал, что НАТО "не видит прямой военной угрозы со стороны России".

Меж тем появилась информация, что США и НАТО получили новые разведданные о российском "Цирконе". Они наблюдали за совместными учениями ВМФ и ВКС России в восточной части Средиземного моря. Натовцы следили за пусками высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" и "Оникс".

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности выхода страны из НАТО. Политик сказал, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.