Путин в Кремле вручил госнаграды Зюганову, Пахмутовой, Цискаридзе и Поддубному

В День Конституции в Екатерининском зале Кремля президент вручал государственные награды. Звание Героя труда Российской Федерации было присвоено Александре Пахмутовой. Свой подарок народной артистке СССР и композитору сделал кремлевский оркестр.

Владимир Путин: Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. Хочу еще раз повторить: вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа.

Орден Почета из рук президента получил певец Николай Басков. Композитор Игорь Крутой удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. А признанный талант балета, педагог Николай Цискаридзе - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени/

Цискаридзе: Девиз этой потрясающей награды – три очень значимых слова: "честь", "слава" и "польза". Стоя на этом самом месте почти четверть века назад, я произнес фразу, которую я повторял очень много раз: "Я сын очень древней православной земли - Грузии, я российский гражданин, я русский артист".

Впрочем, далеко не только в сфере искусства есть россияне, заслужившие своим трудом и выдающимися достижениями высоких государственных наград. Орден Дружбы получили токарь-карусельщик Виталий Легкий из Тульской области и тракторист-машинист Александр Марков из Алтайского края. А руководитель Ростовского вертолетного производственного комплекса Петр Мотренко награжден "Золотой звездой" Героя труда.

Путин: Это предприятие вносит большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России, выпускает вертолеты, востребованные и в военной, и в гражданской сферах, реализует важные для работников социальные программы. Хочу поблагодарить всех, кто занят в отечественной промышленности, в аграрном секторе, кто наращивает наш научный и производственный потенциал, обеспечивает продовольственную безопасность России.

Звания Героя Труда удостоены представители депутатского корпуса Владимир Ресин и Геннадий Зюганов. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Путин вручил руководителю думской фракции "Единой России" Владимиру Васильеву. В своем выступлении он говорил о возрождении нашей страны после распада СССР.

Васильев: Спасибо вам, во-первых, за доверие. И за ту работу, которая была проведена. Россия вышла из тяжелейшей ситуации. Пошло возрождение, становление, огромное спасибо вам за это".

Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени также получили президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Орден второй степени президент вручил Верховному муфтию России Талгату Таджуддину и легенде советского хоккея Борису Михайлову.

Путин: Знаете, моя семья далека была от спорта. Ну, кроме меня. Я занимался регулярно, а родители точно нет. Но член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно. Я вот сейчас вспоминаю об этом, это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь в московском Кремле.

Награду из рук президента получил один из самых титулованных футбольных тренеров Валерий Газзаев.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней получили сразу несколько представителей медицины. Среди них - главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко. И главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Звание народной артистки получила Наталья Голубенцева, голос которой знаком многим поколениям россиян по передаче "Спокойной ночи малыши". Полвека Голубенцева бессменно управляет куклой Степашки и озвучивает его.

Голубенцева: Нашей передаче в этом году исполнилось 60 лет. Очень приятно, когда ко мне подходят люди разных поколений и говорят: "Спасибо вам, вы наше детство".

В Кремль были приглашены и педагоги. Лучше всего об этих учителях говорят поступки их учеников. Зарема Кафланова была наставником Героя России, командира штурмовой роты Темирлана Абуталамова. А Александр Савинцев преподавал ОБЖ Герою России, морпеху Владиславу Головину, известному по позывному "Струна".

Впервые в истории современной России президент вручил "Золотую звезду" военному корреспонденту Евгению Поддубному.

Путин: Он не раз бывал в эпицентре горячих точек" - горячих в самом прямом смысле этого слова. Рисковал собой, получал тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России – впервые в истории современной отечественной журналистики. Поддубный: Мы живем сейчас в период массового героизма. И ежедневного примера массового личного мужества. Мы живем в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую базу для наших детей. Я знаю, я верю - победа будет за нами. Потому что только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России".

В завершении церемонии президент еще раз обратился к собравшимся. Сплоченность народа он назвал бронежилетом России.