Подробности освобождения населенных пунктов Плёхово и Дарьино в Курской области рассказали непосредственные участники штурмов - тульские десантники. Военной хитрости никакой не было: форсировали реку Снагость и начали зачищать дом за домом. Артиллерия вела перед пехотой огненный вал. Поняв, что села удержать вряд ли удастся, противник вызвал подкрепление.

Наши операторы дронов занимались разведкой с воздуха, корректировали гаубичные подразделения и сами наносили точечные удары. И вот уже на ветру развеваются российские флаги.

Сейчас отсюда идет дальнейшее наступление наших подразделений. В частности - на Суджу, где противник сконцентрировал максимальные силы и куда пытается отходить, оставляя другие населенные пункты.

Всего разведчики насчитали более 30 человек, которые держали оборону в одном из административных зданий. Боевики хотели обойти наших морпехов, чтобы отступить без потерь. Но, естесственно, их обнаружили. По противнику был нанесен удар.

Минобороны России: "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.

В зоне проведения СВО рядом с городом Курахово наши подразделения освободили населенный пункт Заря. Вот украинские солдаты пытаются отбить штурм российских бойцов. Отстреливаясь из американских винтовок, попадают друг в друга. А потом еще и неловко брошенная граната упала своему же под ноги.

В Курахове наши наступают с флангов. Южнее населенного пункта под угрозой окружения украинский гарнизон в селе Успеновка. Севернее наши передовые подразделения, по поступающей информации, вышли на окраины Красноармейска и смогли закрепиться в городской застройке.