Мишустин указал на рост товарооборота со странами СНГ

Взаимодействие со странами СНГ - один из приоритетов нашей страны во внешней политике. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств содружества.

Встреча проходила в конгресс-центре МГТУ имени Баумана, легендарный вуз своей альма-матер выбрали немало молодых людей из стран СНГ.

Ранее премьеры осмотрели кампус, заглянули в общежития и пообщались с будущими инженерами. И даже пообедали в студенческой столовой. Они выбрали говядину в прованских травах, витаминный и мясной салат и компот.

На заседании Совета глав правительств содружества обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, образовании и науки. Приоритетом реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ определили промышленную кооперацию, продовольственную и энергетическую безопасность.