Мишустин указал на рост товарооборота со странами СНГ

Взаимодействие со странами СНГ - один из приоритетов нашей страны во внешней политике. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств содружества.
Встреча проходила в конгресс-центре МГТУ имени Баумана, легендарный вуз своей альма-матер выбрали немало молодых людей из стран СНГ.
Ранее премьеры осмотрели кампус, заглянули в общежития и пообщались с будущими инженерами. И даже пообедали в студенческой столовой. Они выбрали говядину в прованских травах, витаминный и мясной салат и компот.
На заседании Совета глав правительств содружества обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, образовании и науки. Приоритетом реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ определили промышленную кооперацию, продовольственную и энергетическую безопасность.
"Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%, а наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%. В сфере транспорта выполняем план действий по развитию международных транспортных коридоров. Создаем современную развернутую систему мультимодальных логистических центров, хабов, терминалов. А реализация принимаемого сегодня меморандума по цифровой трансформации транспортного комплекса Содружества позволит сделать сектор по настоящему инновационным, технологичным, современным", - отметил премьер.