Пенсионерам в Калининградской области в 2025 году выдадут продуктовые карточки

Губернатор Алексей Беспрозванных решил со следующего года ввести в Калининградской области социальные карты, направленные на помощь незащищенным категориям граждан. Они на нее смогут покупать необходимые продукты. В пресс-службе правительства добавили, что в первую очередь социальные карты получат пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума, отмечает РИА Новости.

Отдельно губернатор высказался о ценах на продукты в регионе. Для начала он объяснил, откуда они доставляются в магазины: от местных производителей и завозятся из других регионов. Из первого источника продукты обходятся дешевле, из второго - дороже, потому что товары включают в себя затраты на сложную из-за санкций логистику в область. Беспрозванных даже специально обратился в ФАС с просьбой расширить существующий список социально важных товаров.

"Мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции... по минимальной наценке... Это позволит прозрачно контролировать, и самое главное будет ответственность каждого конкретного участника цепочки, чтобы мы могли с него спросить", - сообщил губернатор.

Ранее Литва установила инженерные заграждения на ведущих в Калининградскую область мостах через реку Неман. По данным главы литовского Минобороны, речь идет о так называемых зубах дракона и натянута армейская колючая проволока с режущими лезвиями – концертина. Министр заверил, что в течение одного-двух месяцев появятся также мобильные металлические стержни.