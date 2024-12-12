В Госдуму внесли проект о сталкинге

В частности, предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся преследованию.

При этом под "навязчивым преследованием" предлагается понимать действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения.

Разумеется, предполагается внесение изменений в КоАП России. Соответствующий законопроект, предусматривающий введение новой статьи "Навязчивое преследование", которая устанавливает административную ответственность за навязчивое преследование, направлен на отзыв в кабинет министров, передает РИА Новости.

В Сети бурно отреагировали на эту новость. Многие пользователи Сети выразили надежду, что в скором времени будут приняты законы и о домашнем насилии. Впрочем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вердикт Страсбургского суда, который указал, что в российских законах нужно прописать понятие "домашнее насилие" и указать меры по его предотвращению.

"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия, безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации - мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул кремлевский спикер.