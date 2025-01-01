Назван новый срок выпуска обновленных банкнот 10, 50 и 500 рублей

Банк России перенес сроки выпуска в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год, хотя раньше планировалось, что купюры появятся уже в следующем, 2025, году.

Причин переноса несколько. В частности, изменен подход к разработке банкнот, сделана более открытой процедура выбора символов, объясняет ТАСС.

Ранее россияне выбрали новый символ для банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Больше всего голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор".

В лидерах голосования оказались также Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и монумент Матери-Покровительнице. Также много голосов набрали Музей-усадьба Чайковского и Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы". Обновленную купюру представят в 2025 году.