Дочь Охлобыстина рассказала о расставании с женихом, который сбежал перед свадьбой

В сентябре должна была выйти замуж третья дочь Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой Варвара. Однако избранник Максим Захаров сбежал буквально перед свадьбой. Самое интересное, что 25-летняя Варвара успела вложиться в бизнес жениха, который владеет несколькими мужскими парикмахерскими. В Сети, кстати, пользователи гадают, не могут ли эти обстоятельства быть как-то связанными.

Лишь сейчас наследница Охлобыстина прокомментировала неприятную ситуацию. Варвара проявила удивительное спокойствие и самообладание.

"Мы с Максимом нормально расстались! Расставания случаются, и это точно дело только семейное, как и вопрос вложений", - сообщила она.

При этом Варвара рассказала, что пользуется популярностью среди мужчин. Многие представители противоположного пола активно пытаются с ней познакомиться, сообщает "КП".

Наследница Ивана Охлобыстина занимается музыкой, хотя имеет медицинское образование. Однако работать медиком Варвара категорически не хочет.

"Главная боль моих родителей — это то, что я никогда не вернусь в медицину. Им очень сложно понять, что это не мое. Я им искренне сопереживаю, но в больнице работать не буду. Это осознанное, взвешенное решение после шести лет в медицинском и нормального стажа работы медсестрой. Я даже аттестацию не пошла сдавать, чтобы точно никого не лечить. Зато у меня лучшее образование в мире", - говорила ранее Варвара.