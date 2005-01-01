Актриса Анна Ковальчук похвалилась достижениями дочки и сына

Анна Ковальчук прославилась благодаря многосерийному фильму "Тайны следствия", в котором сыграла следователя Марию Швецову. Интересно, что сериал до сих пор идет и пользуется большой любовью у зрителей. С ним, к слову, у актрисы связано много ценных воспоминаний. Например, Ковальчук снималась в фильме будучи беременной и уехала со съемочной площадки прямо в роддом.

В то время актриса состояла в браке с актером Анатолием Ильченко. От него она родила дочь Злату. Однако в 2005 году артисты развелись, и спустя пару лет Анна вышла замуж во второй раз. Теперь ее избранником стал предприниматель Олег Капустин. От него она родила сына Добрыню.

В новом интервью артистка поделилась достижениями своих детей. Так, дочь Злата, хоть и снялась в ряде фильмов и шоу, занимается конным спортом, получила юридическое образование и запустила собственный стартап. Ковальчук рассказала:

"Она производит вкусные и полезные экокаши. Может, посмотрела, чем я питаюсь на съемках, и это ее навело на правильные мысли. Кстати, я заказываю их на маркетплейсе. Открываю коробочку, завариваю, ем и думаю: "Господи, меня дочь кормит, это же просто прекрасно!"

Что касается сына Добрыни, то он учится в гимназии и демонстрирует успехи. Кем он будет в будущем, Ковальчук точно сказать пока не может.

"С одной стороны, у него очень чистый русский язык. Он вполне может стать артистом. Легко запоминает стихи, прекрасно их читает. С другой — Добрыня силен в математике. В общем, ему интересны разные науки…", - рассуждает актриса.

При этом Анна отметила, что сына растет высоким и сильным мужчиной, который буквально носит ее на руках, передает "Коллекция Караван история".