Петренко впервые высказался о борьбе с Климовой за алименты

После развода Игорь Петренко задолжал бывшей жене Екатерине Климовой более девяти миллионов рублей по алиментам на сыновей матвея и Корнея. Однако артист поднатужился и со временем выплатил большую часть суммы - теперь ему осталось выложить два миллиона 369 тысяч рублей.

Лишь сейчас в свежем интервью Игорь Петренко прокомментировал разбирательства с бывшей женой относительно крупной суммы по алиментам. Актер дал понять, что не боится ответственности и готов выполнить все обязательства.

"Мы же люди публичные. Кто-то задается целью и смотрит официальную информацию о должниках. Вроде у меня создается образ положительного человека, а оказывается, что я не такой. Но мы все люди живые, у всех есть свои слабости, хорошее, плохое. Это и есть жизнь", - высказался актер.

Более того, Игорь Петренко уверен, что все трудности, с которыми он сталкивается по жизни, лишь ему на пользу и к лучшему. В интервью "Москве 24" артист объяснил:

"Когда ты начинаешь проводить анализ, то понимаешь, как интересно тебе, когда возникает сложность. Казалось бы, ты не хочешь, чтобы это происходило. Но потом это тебе дает такой рюкзак за спиной… Во всяком случае в моей профессии это помогает. У меня есть информация обо всем — я видел рождение человека, смерть… У меня были и падения, и взлеты, какие-то потери, приобретения. Все это оставило свой уникальный след. Это все — моя школа, моя жизнь".