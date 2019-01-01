"Ему нравятся "придурковатые" дамы": астролог проанализировал брак Ивлеевой и Бегака

Настя Ивлеева была замужем дважды. В 2019 году она вышла замуж за рэпера Элджея. Однако два года спустя развелись. И вот на днях блогерша снова пошла под венец. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

Меж тем журналисты выяснили, что для Насти Ивлеевой этот брак может оказаться коротким. Астролог Юлия Гикис проанализировала натальную карту блогерши обратила внимание на обилие "внезапных" аспектов. Так, по словам специалиста, у Насти есть склонность к "внезапным бракам", да и ее слава, популярность, отношения, общественное осуждение - все это тоже внезапно появляются в ее жизни.

"Но есть одно резкое и неожиданное событие в ее карте — это повторяющийся брак с одним и тем же партнером. Поэтому не исключен и новый брак с Элджеем", - объявила астролог.

Что касается брака Ивлеевой с Бегаком, то будет непросто. Однако им самим будет интересно сталкиваться со сложностями. И если Настя, по словам астролога, любит романтику, то Филипп, хоть и тактилен, не очень любит "сопли".

"Ему нравятся независимые и чуть-чуть "придурковатые" дамы, но поведение не должно выходить за общепринятые нормы приличия. Это кармический союз, в котором Ивлеева будет поучать его за прошлые грехи", - сообщила эксперт.

Астролог предсказала Насте, что в следующем году у нее все будет идти по нарастающей: она захочет иметь стабильную семью, уютную квартиру, появится желание родить ребенка с ноября 2025 года, сообщает "КП".