Блиновская встретит Новый год в СИЗО без близких и шампанского

Сегодня, 12 декабря, в Савеловском суде Москвы состоялось очередное заседание по уголовному делу Елены Блиновской. По данным на 11 декабря, сумма задолженности по налогам у нее составляет больше миллиарда рублей. В ходе заседания завершился процесс предоставления доказательств и допроса свидетелей со стороны обвинения. И теперь право возможности предоставлять доказательства было передано судом стороне защиты.

Меж тем журналисты выяснили у адвоката Блиновской Натальи Сальниковой, где будет отмечать Новый год блогерша. Та ответила, что, скорее всего, в СИЗО. Причем вероятности, что к Блиновской пустят кого-то из близких, не рассматривается.

"У нас такого не бывает. Все соответствует правилам и условиям содержания. У наших учреждений нет таких возможностей пропускать кого-то на Новый год", - отрезала защитница Блиновской.

Аналогичная ситуация складывается и с употреблением блогерши деликатесов на Новый год. По словам Сальниковой, хоть и, скорее всего, будет работать обслуживающий СИЗО "ресторан", никаких особенностей Блиновская есть не будет, она предпочитает "обычную русскую кухню". О шампанском речи и вовсе не идет.

"По условиям следственного изолятора алкоголь недопустим. А Елена соблюдает все требования, которые на сегодняшний момент предъявляет СИЗО. Нет никаких нареканий, нет претензий. Она выполняет все условия и правила, предусмотренные режимом содержания", - подчеркнула адвокат блогерши в беседе с aif.ru.