Киевский горсовет решил переименовать улицы, названные в честь русских поэтов Александра Блока, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и баснописца Ивана Крылова, в рамках дерусификации.

Теперь улица Блока получила имя украинского писателя и поэта Майка Йогансена, улица Крылова - украинской писательницы Натальи Кобринской, улица Лермонтовская - украинского оперного и камерного певца Владимира Турца, улица Пушкина - рожденной на Украине художницы-абстракционистки Сони Делоне, сообщает ТАСС.

Отметим, что на Украине уже много кого увековечили и много снесли. 6 ноября в годовщину освобождения Киева от фашистов демонтировали Золотую звезду с обелиска "Город-Герой Киев". Согласно отчету Минкульта Украины, всего уничтожены 145 памятников, связанных с Россией и СССР. Для новых героев прижимистые украинцы ограничиваются пока памятными табличками.