Трамп нашел способ воздействия на Москву для завершения украинского конфликта

На днях Дональд Трамп встречался с лидером Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Избранный американский президент предложил разместить европейские войска на Украине, рассматривая такую возможность на случай установления режима прекращения огня, которого он хочет добиться. Самое интересное, что присутствия войск США там не планируется.

Также Трамп предложил Европе таким образом повлиять на Китай, чтобы тот оказал воздействие на Москву с целью скорейшего завершения конфликта. Стороны обсуждали возможность введения пошлин на товары в случае отказа Китая содействовать, передает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп выступил против ударов Украины вглубь России американским оружием. Однако и бросать Украину на произвол судьбы избранный американский президент не намерен. Он дал понять, что с пользой для США завершит конфликт двух стран. В новом интервью Трамп туманно высказался о некой "сделке".