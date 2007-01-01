Фобия Меркель: Западная пресса продолжает вспоминать сцену с лабрадором Кони

Собака - друг человека. Но не всякого человека. Истории про страшных русских, у которых медведи, водка и балалайка - это совсем не анекдот. Там ещё собаки появились. Сегодня страшные истории про нас выглядят куда более современно. Но суть от этого не меняется. Оказалось, что автором страшных историй выступает не кто-нибудь, а всеми уважаемая Ангела Меркель, бывшая канцлер Германии.

2007 год, Сочи. Владимир Путин встречает Ангелу Меркель, обстановка дружелюбная, почти домашняя. Лабрадор Кони, милейшее создание, помахивая хвостом, подходит к канцлеру. Эта встреча оставила в душе Меркель страшный след. Она вспоминает о ней даже в своих мемуарах, опубликованных в этом году:

"Я старалась игнорировать собаку, хотя она находилась достаточно близко. Выражение лица Путина - я считала так, что ему нравится эта ситуация. Он просто хотел посмотреть, как человек реагирует в сложном положении? Была ли это демонстрация силы?"

Сцену с лабрадором Кони западная пропаганда отыгрывает до сих пор. Оказывается, Меркель была укушена неизвестной собакой ещё в 1995 году. И с тех пор, стоит ей увидеть самого мирного пса, ноги ходуном, и холодный пот по всему телу. В общем, эту встречу в 2007-м европейская пресса подавала так, словно канцлера Германии собаками затравили.

И тут – надо же – в архиве раскопали фото 2016 года. Ангела Меркель посещает инновационный центр "Феррари" в Италии. И на снимке пожимает лапу лабрадору по кличке Лео. Ни страха, ни дрожи в коленях. Такой же лабрадор, как Кони. Неужели врала всю жизнь? Нет, конечно! Позднее Меркель заявила, что Лео - единственная собака, которой она не боится. Владимир Путин решил обратиться к Ангеле: "Я ещё раз к ней обращаюсь: Ангела, извини, я не хотел".

В 2017-м президент Туркмении в том же Сочи подарил Путину щенка. Грозного алабая. Западным лидерам нужно держать ухо востро. Алабай - это вам не милашка Кони!

Что же, Ангела, в действительности всё не так, как на самом деле?