Эксперт Судаков о политике Трампа: "Украина ему не тянет карман"

Кандидат Дональда Трампа на пост директора ФБР Кэш Пател пообещал провести расследование, чтобы выяснить, как Украина потратила выделенные ей 100 миллиардов долларов из американского бюджета? Можно ли расценить это заявление как предупреждение Киеву о том, что конфликт пора заканчивать? А также насколько серьёзны планы Макрона направить на Украину европейских военных, и какой ответ может дать Москва?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с член-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым.

"Трамп прекрасно понимает, что Украина ему не тянет карман. Это небольшие деньги. Но результат? Украина создает большие проблемы. Проблемы создает России и Европе. И Трамп прекрасно понимает: он вкладывает в себя", - отметил он.

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