Еще одно село Донецкой Народной Республики освобождено от неонацистов. Штурмовики группировки "Центр" взяли под полный контроль населенный пункт Заря. Уверенно продвигаются вглубь обороны противника наши военные и на других участках фронта.

На Каховском направлении по врагу ударили артиллеристы-десантники. Экипажи буксируемых гаубиц Д-30 прицельным огнем поразили вражеские опорники и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. Расчет самоходного миномета "Тюльпан" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Стреляли с открытой позиции на дистанции более 15 километров. Огонь корректировали операторы беспилотников, они же зафиксировали точное попадание в заданный район. А это уже работают саперы. Они внимательно осматривают каждый метр освобожденной земли и ликвидируют взрывоопасные предметы, которые в огромном количестве оставляют после себя боевики.

В Курской области наши бойцы выдавливают врага из приграничных районов. В ходе наступательных действий группировки "Центр" в Суджанском районе освобождено село Новоивановка.