Артиллеристы-десантники ударили по ВСУ на Каховском направлении

Еще одно село Донецкой Народной Республики освобождено от неонацистов. Штурмовики группировки "Центр" взяли под полный контроль населенный пункт Заря. Уверенно продвигаются вглубь обороны противника наши военные и на других участках фронта.

На Каховском направлении по врагу ударили артиллеристы-десантники. Экипажи буксируемых гаубиц Д-30 прицельным огнем поразили вражеские опорники и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. Расчет самоходного миномета "Тюльпан" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Стреляли с открытой позиции на дистанции более 15 километров. Огонь корректировали операторы беспилотников, они же зафиксировали точное попадание в заданный район. А это уже работают саперы. Они внимательно осматривают каждый метр освобожденной земли и ликвидируют взрывоопасные предметы, которые в огромном количестве оставляют после себя боевики.

В Курской области наши бойцы выдавливают врага из приграничных районов. В ходе наступательных действий группировки "Центр" в Суджанском районе освобождено село Новоивановка.