Уничтожил вражеский дрон: новые подвиги российских военнослужащих

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Никита Райдер в ходе обороны тактически важного рубежа обнаружил вражеский дрон-камикадзе, взял его на сопровождение, а затем метким выстрелом уничтожил. Беспилотник сдетонировал в воздухе вдали от наших позиций.

Павел Ческидов командовал артиллерийским орудием, поддерживая штурмовые отряды на передовой. Когда враг попытался пойти в контратаку, Павел открыл огонь по заданным координатам. Благодаря чему было уничтожено несколько единиц автомобильной техники, а также большое количество живой силы противника.