ВС России поразили закрытый аэродром в Киеве

ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре на Украине. Украинские мониторинговые ресурсы сообщали о взлете бомбардировщиков ВКС с крылатыми ракетами на борту. Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории страны с вечера четверга.

Одной из целей удара, по данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, стал закрытый аэродром в Киеве. По данным подполья, аэродром в Жулянах относится к Авиационному Университету, доступ туда закрыт. Там обучают пилотов, на территории расположены жилые и служебные помещения, ангары и склады. В том же районе находится железнодорожная станция "Киев-Волынский" с множеством складских помещений, промзоной с производственными цехами.

По данным подпольщиков, удар нанесен также по пригороду Борисполя в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов. Там же находится авиационный завод Skyline, где ремонтируют вертолеты. Поражено предприятие по ремонту военных машин в городе Переяслав Киевской области. Взрывы гремели в Харькове на востоке Украины, сообщили местные власти. О взрывах сообщили и власти Кременчуга Полтавской области. Воздушная тревога действует в 13 украинских областях, передает РИА Новости.