Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. В течение минувшей ночи сбито 13 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, пять беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Курской области. Три украинских дрона сбито над Ростовской, один БПЛА – над территорией Липецкой области.

Над территорией Белгородской области уничтожено четыре украинских беспилотника. Власти региона объявляли ракетную опасность. К утру предупреждение отменили.