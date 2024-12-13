Глава департамента Минобрнауки погиб в ДТП в Москве

Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате ДТП в Москве.

Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 36 накануне, 12 декабря. По предварительным данным, 51-летнего чиновника сбил автомобиль. Чурилов скончался от полученных травм в медучреждении.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, передает РИА Новости.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Чурилова. Они отметили, что под его руководством удалось реализовать много крупных и важных проектов. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России.