Туск подшутил над рукопожатием с Макроном

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил затруднения президента Франции Эммануэля Макрона с рукопожатиями с людьми по имени Дональд.

"У рукопожатий с Дональдами обычно возникают определенные сложности", – написал Туск в своей соцсети, имея в виду себя и избранного президента США Дональда Трампа.

Так, Туск обратил внимание, что его рукопожатие с Макроном похоже на нечто вроде борьбы на руках.

На открытии Нотр-Дам де Пари после пятилетней реконструкции Трамп пожал Макрону руку, держа ее слишком высоко, и якобы принял явно доминирующую позу. В комментариях пользователи вспомнили предыдущее рукопожатие политиков – оно длилось 29 секунд.