Несколько украинских дронов сбито над Владимирской областью

Несколько украинских беспилотников сбито над Владимирской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 5.05 до 5.40 мск 13 декабря пресечена попытка киевского режима устроить террористическую атаку объектов на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Владимирской области уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за ночь тринадцати украинских дронов. Беспилотники сбиты над Курской, Ростовской, Липецкой и Белгородской областями.