Собянин рассказал о первом годе работы новых центров Боткинской больницы

За год с момента открытия флагманского центра Боткинской больницы в Москве 65 тысяч пациентов получили экстренную медицинскую помощь, а его специалисты провели более десяти тысяч операций.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в распоряжении врачей - мощная диагностическая служба и девять суперсовременных операционных. Пациенты в критическом состоянии из машины скорой помощи сразу попадают в противошоковый зал - так называемую "красную зону".

Все основные исследования проводятся в диагностическом зале, что значительно сокращает время постановки диагноза и начала лечения. Также год назад на базе Боткинской больницы открыли крупнейший в России центр роботической урологии. За это время там приняли свыше 12 тысяч пациентов.

По словам мэра, работы по комплексной модернизации городской больницы имени Боткина подходят к концу, осталось завершить ремонт в научно-академическом и терапевтическом корпусах и благоустроить территорию.