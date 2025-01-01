Украинская армия обладает запасами оружия до конца лета 2025 года. Такое заявление сделала глава МИД Латвии Байба Браже в интервью Bloomberg.

"Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием", - отметила латвийский министр.

Рига предоставила Киеву помощь в размере около одного процента от ее ВВП и "продолжит это делать".

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко отметил, что в случае прекращения помощи от США Украине хватит вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.

Россия, в свою очередь, неоднократно говорила, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт.