Мощные взрывы прогремели утром в крупных городах Украины. Серия детонаций - в порту Одессы. Там неонацисты размещают снаряды и военную технику, переданные странами НАТО. Также поражены объекты ВПК в Киевской, Николаевской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки ВСУ атаковать энергоинфраструктуру нашей страны. Российские мотострелки тем временем стремительно продвигаются на Красноармейском направлении. Бои идут уже в двух километрах от города.

Главная производственная мощность Украины по добыче коксующегося угля – Красноармейский горно-обогатительный комбинат. Он же обеспечивает украинскую военную промышленность сталью. А все, что вокруг, это крупнейшее в Европе месторождение лития. И все это богатство, которое рассчитывали заполучить та же Европа и США, теперь на глазах уплывает из рук. Что касается Киева, то он уже потерял эти жизненно важные активы в металлургии и энергетике. А все потому, что российские войска сегодня всего в двух километрах от Красноармейска.

Первые разведгруппы уже заходят в Красноармейск с южных окраин. Берут "опорники". Это еще не основной штурм. Но точечная ликвидация позиций ВСУ вокруг города уже идет.

Вокруг Красноармейска разворачиваются батареи тяжелых минометов. Замаскированные и заглубленные огневые точки ВСУ решено уничтожать мощными фугасными снарядами.

Над укреплениями националистов смеются даже сами местные жители. Строго говоря, линия обороны - это десяток подземных дотов и несколько рядов "зубов дракона". Но их установили как попало и где попало. "Размолоть" в крошево такие пирамидки не составит особого труда.

За последние сутки российские бойцы освободили на Красноармейском направлении еще два поселка Желтое и Шевченко. Жители города уверены, что и сам Красноармейск тоже скоро освободят. Поэтому как минимум 11 тысяч человек эвакуироваться на запад Украины категорически отказались. А многие, несмотря на предстоящий штурм, даже вернулись обратно, в свои дома.

Из курского приграничья с ночи приходят важные сообщения. Штурмовики при поддержке авиации освободили еще один поселок - Черкасскую Конопельку. А вот кадры из-под Суджи. Разведчикам показалось странным, что боевики постоянно заходят в один и тот же сарай. Оказалось, это склад ударных беспилотников. Его тут же забросали гранатами.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"