В США переполошились из-за неопознанных летающих объектов

В США настоящий переполох вызвали случаи появления неопознанных летающих объектов в небе над крупнейшими городами. Вслед за Нью-Джерси, загадочные дроны замечены в Нью-Йорке. Местные жители крайне обеспокоены, экстренные службы получают шквал звонков. Однако никакой достоверной информации, что же кружит над головами американцев, пока так и нет. На этом фоне от властей звучат диаметрально противоположные заявления - от призывов ввести режим чрезвычайной ситуации до утверждений, что никакой опасности нет.

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