Патриотическая акция "Наследники Победы" прошла в Москве

Патриотическая акция "Наследники Победы" прошла сегодня в столичном Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В рамках мероприятия, приуроченного к стартующему завтра съезду "Единой России", бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от партии, провели для школьников и студентов Урок Мужества.

Участники посетили грандиозные экспозиции музея - "Подвиг Народа" и "Битва за Москву", погрузились в эпоху военного времени благодаря уникальной световой инсталляции "Дорога к Победе". А после экскурсии учащиеся смогли задать вопросы бойцам спецоперации, узнали о биографии военнослужащих, их мотивации и дальнейших планах.

Как отмечают организаторы акции, возможность напрямую общаться с теми, кто знает истинную ситуацию на фронте, помогает воспитывать в подрастающем поколении патриотизм.

"Наша сейчас задача, и музей - это хорошее подспорье, донести настоящую историю, чтобы дети её знали, чтобы понимали, почему же сейчас это происходит", - отметил Евгений Чинцов, участник СВО, депутат городской думы Нижнего Новгорода.