В Крыму нашли утерянные в годы Великой Отечественной музейные экспонаты

В Крыму обнаружили музейные экспонаты, утерянные в годы Великой Отечественной войны. Их использовали нацисты в качестве строительного материала. Всего более 200 каменных предметов, которые относятся к античной эпохе.

Эти 220 каменных артефактов считались безвозвратно утерянными. Но, как оказалось, со времени Великой Отечественной они находились практически на своем месте – возле здания музея. Экспонаты обнаружили во время проведения охранных археологических работ. Загадка, которая казалась неразрешимой более 80 лет, наконец разгадана.

"Случайно наткнулись на стенку, она была современной по своему наполнению – там был бетон. И когда потребовалось часть стены разобрать, достали несколько камней и выяснилось, что на этих камнях инвентарные номера музея. Начали их сравнивать с инвентарными книгами и стало понятно, что это вещи, которые числились пропавшими во время войны", - рассказал Даниил Костромичев, заведующий отделом Городище и некрополь ГИАМЗ Херсонес Таврический.

Части скульптур, капителей, колонн, потолочных перекрытий, изображения животных. Есть и уникальные вещи, фотографии, которых были опубликованы еще в довоенных научных изданиях. Например, "Фракийский всадник" - античный прообраз Георгия Победоносца. Найден и фрагмент алтаря с декором в виде барашка – его вторая зеркальная половина сейчас в экспозиции. Все эти сокровища, видимо, не понимая их истинной ценности, немцы превратили в обычный строительный материал.

Вот в таком виде предметы извлекли из кладки и археологам сразу же стало понятно, что так могли поступить только оккупационные войска. Без всякого пиетета перед артефактами древности они, например, в данном случае укладывали надгробные лики в цементный раствор, не заботясь о сохранности рельефов и рисунков.

Немецкое происхождение кладки подтвердили архивные документы – показания военнопленного Артура Соубуста и смотрителя музея во время оккупации Александра Тахтая. По их словам, каменные предметы, которые не успели вывезти перед осадой Севастополя и не спрятали в подземные хранилища, использовались для строительства фортификаций.

"По всем признакам они происходят из раскопок довоенных, дореволюционных 30-40-х годов, некоторые из них даже не успели пройти инвентаризацию", - отметила Татьяна Прохорова, заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Херсонес Таврический.

Сейчас над восстановлением древностей работают реставраторы. По-немецки педантично замурованные памятники бережно отделяют друг от друга, а затем скрупулёзно удаляют въевшийся раствор.

До войны в Херсонесе было порядка 70 тысяч предметов. Более 10 тысяч до сих пор в списке утерянных. За 80 лет археологи обнаружили лишь несколько экземпляров. Это первая массовая находка пропажи. После того, как артефактам вернут экспозиционный вид, они пополнят коллекцию

Никита Васильев, "ТВ Центр"