Жителей Германии призвали запасаться едой и свечами

Число гибридных атак на Германию растет, заявили власти страны. Граждан призвали готовиться к длительным отключениям электричества и другим чрезвычайным ситуациям. По словам вице-президента Федерального управления по защите населения Рене Функа, жителям ФРГ надо привыкнуть к "неудобной мысли" об угрозах извне.

Функ объяснил, что граждане должны быть готовы не только к обороне в военном плане, но и к гражданской защите и защите от стихийных бедствий. Каждое немецкое домохозяйство должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивать себя самостоятельно в течение трех дней. Немецкие власти ссылаются на высокопоставленные источники в НАТО, которые предупреждают о якобы усиливающихся гибридных атаках со стороны Китая, КНДР, Ирана и России.

Немцам рекомендуют запасаться источниками света, не зависящими от электричества, лампами, свечами и спичками. Также надо иметь в запасе 1,5 литра воды в день на человека, и еду на 72 часа, радиоприемник на батарейках и наличные деньги, пишет портал T-online.