Путин помиловал четырех женщин из Курской области

Президент России Владимир Путин в 2024 году помиловал четырех осужденных женщин из Курской области.

Они были осуждены условно за преступления небольшой или средней тяжести, у каждой из них есть несовершеннолетние дети, рассказал омбудсмен Курской области Владимир Фирсов. Еще у одной женщины имеется инвалидность первой группы.

"Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб", - говорится в сообщении УФСИН России по региону.

После подписания указ должен в течение пяти рабочих дней направиться главе региона, МВД и в территориальный орган уголовно-исполнительной системы.

В службе исполнения наказаний отметили, что до этого решение о помиловании женщин из Курской области принималось в 2011 году.