Депутаты "Единой России" встретились с участниками СВО

В пятницу депутаты "Единой России", имеющие боевой опыт СВО, встретились с земляками - участниками спецоперации, которые проходят лечение в московских госпиталях.

Бойцам и медикам вручили подарки. Также военнослужащие задали волнующие их вопросы: говорили о поддержке в решении адресных проблем, помощи семьям. Представители партии пообещали задействовать все ресурсы, чтобы решить возникающие вопросы.

"Если есть какие проблемные вопросы, будем и с губернаторами связываться. Надо с Уральского федерального округа - с Артемом Викторовичем Жогой свяжемся. Вот, буквально позавчера с ним общались. Тоже человек сына своего потерял, все проблемы знает не понаслышке. Поэтому здесь не стесняться, но самое главное от вас от всех - это настрой", - отметил Рустам Сайфуллин, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.